Алексей Дербеко стал новым заместителем мэра Уфы

руководство городов и районов | 06 апр 2021 | 14:06

Чиновник будет отвечать за связи с общественностью. Об этом стало известно сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в мэрии.



Ранее 35-летний Алексей Дербеко являлся заместителем главы Советского района, также работал в администрации Главы Башкирии. Чиновник будет курировать работу системы «Инцидент-менеджмента».



Алексей Дербеко окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».



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