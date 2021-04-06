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В Башкортостане утвердили даты проведения субботников в 2021 году

В Башкортостане утвердили даты проведения субботников в 2021 году

Уфа | 06 апр 2021 | 14:27

Даты проведения в республике весенних субботников утверждены распоряжением правительства Башкирии, подписанным премьер-министром Андреем Назаровым в минувшую пятницу, 2 апреля, и опубликованным на портале правовой информации 6 апреля.

«Провести с 3 апреля по 8 мая 2021 года общереспубликанские экологические субботники по очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, — сказано в документе. — Определить едиными днями экологических субботников 10 и 24 апреля».

Администрациям районов и городов, в числе прочего, поручено организовать на субботниках точки питания, а также заблаговременно позаботиться о договорах на вывоз мусора – они должны были быть подписаны до 1 апреля. 

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Источник: ufa.aif.ru

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