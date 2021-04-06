Премьер-министр Башкирии сообщил о наступлении третьей волны коронавируса
Уфа | 06 апр 2021 | 14:55
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил сегодня, 6 апреля, на своей странице в социальных сетях, что третья волна коронавируса, о начале которой объявили в Европе, может накрыть и Россию. По его словам, чтобы противостоять распространению COVID-19, нужно сформировать коллективный иммунитет при помощи вакцин.
«Хотя вакцина и защищает каждого человека индивидуально, для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы привилось более 50 процентов наших жителей. На сегодняшний день в республике двумя компонентами привито более 100 тысяч человек. Из них почти треть - это пожилые люди», – отметил Назаров.
Премьер-министр также напомнил, что сейчас в регионе работают 150 пунктов вакцинации. В их числе и мобильные: в театре оперы и балета, в торговых центрах «Мега», «Планета», «Башкирия», в Стерлитамаке – в ТЦ «СитиМолл». Записаться можно на вакцинацию в поликлинике, через портал Госуслуги, на Едином медицинском портале, в мобильном приложении «К-Врачу» и через контакт-центр минздрава республики по номеру 122.