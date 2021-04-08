Динис Юсупов назначен исполняющим обязанности главы Аскинского района

Исполняющим обязанности главы Аскинского района вместо усопшего Ришата Дихина назначен Динис Юсупов. Инфромация об этом уже размещена на сайте администрации.
Динис Юсупов занимается также вопросами социальной и внутренней политики. До этого он работал в качестве главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.
Напомним, глава Аскинского района Ришат Дихин ушел из жизни 27 марта. О его кончине сообщили его близкие. Предположительно, причиной смерти стал коронавирус. Ришата Дихина похоронили в селе Урмиязы Аскинского района 29 марта.