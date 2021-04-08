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Динис Юсупов назначен исполняющим обязанности главы Аскинского района

Динис Юсупов назначен исполняющим обязанности главы Аскинского района

Аскинский район | 08 апр 2021 | 18:49

Исполняющим обязанности главы Аскинского района вместо усопшего Ришата Дихина назначен Динис Юсупов. Инфромация об этом уже размещена на сайте администрации.

Динис Юсупов занимается также вопросами социальной и внутренней политики. До этого он работал в качестве главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.

Напомним, глава Аскинского района Ришат Дихин ушел из жизни 27 марта. О его кончине сообщили его близкие. Предположительно, причиной смерти стал коронавирус. Ришата Дихина похоронили в селе Урмиязы Аскинского района 29 марта.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: с сайта администрации Аскинского района

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