Руководителем Роспотребнадзора по Башкортостану назначена Анна Казак

Уфа | 09 апр 2021 | 10:37

С сегодняшнего дня в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан новый руководитель. Им стала Анна Казак, ранее работавшая главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Соответствующий приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой опубликован 9 апреля 2021 года.







Анна Казак в 2000 году окончила Владивостокский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело». С 1993 по 1994 год работала лаборантом кафедры хирургии Владивостокского государственного медицинского университета, в 1994-1996 гг. – палатной медсестрой отделения торакальной хирургии МУЗ «Городская детская клиническая больница» Владивостока, в 2001-2002 гг. – врачом-вирусологом Федерального государственного учреждения «Центр госсанэпиднадзора в Республике Башкортостан», в 2003-2008 гг. – дизайнером-консультантом ООО «Вереск-Уфа», в 2007-2008 гг. – врачом-интерном кафедры общей гигиены и экологии Башкирского государственного медицинского университета.

С 2008 по 2014 год занимала должности специалиста-эксперта отдела надзора за питанием населения, заместителя начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, в 2014-2015 гг. работала в должности заведующей отделом гигиены – врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

С января 2015 года по 8 апреля 2021 года являлась главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Врио главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ назначена Мария Скотарева.





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