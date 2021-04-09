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В Башкирии для многодетных семей может появиться еще одна льгота

В Башкирии для многодетных семей может появиться еще одна льгота

| 09 апр 2021 | 14:05

Депутаты Курултая Башкирии намерены рассмотреть закон о снижении транспортного налога для многодетных семей. Согласно документу, если у родителей имеется автомобиль с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил, то сумма налога уменьшается в два раза.

Льготой воспользоваться имеет право один из родителей или усыновителей на один автомобиль. Если у семейства машина с мощностью до 150 лошадиных сил, то налог с них не взимается. Такая форма социальной поддержки, отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, поможет существенно сократить расходы.

«По расчетам Минфина, суммарно действующие и предлагаемые льготы по транспортному налогу для многодетных семей приведут к выпадающим доходам бюджета в размере около 10 млн рублей», – заявил Константин Толкачев.

Законопроект будет рассмотрен на ближайших заседаниях парламента.

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Источник: gorobzor.ru

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