Гюзель Насырова назначена главой администрации Иглинского района

руководство городов и районов | 10 апр 2021 | 14:18

Главой Иглинского района Башкирии назначили Гюзель Насырову. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в местной администрации.







Гюзель Насырова на своей странице в «Инстаграме» подчеркнула, что вчерашний день проходил для нее очень волнительно. Но торжественный момент настал, и депутаты муниципального района единогласно проголосовали за ее кандидатуру на должность главы.

— Я многое хотела бы сказать, но точно знаю, что впереди — огромный объем работы, большие планы, и я в полной мере чувствую и осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности. Только объединив все конструктивные общественные силы района, учитывая законные права и интересы граждан, поддерживая постоянный диалог с населением, мы сможем справиться со всеми задачами и ответить на любые вызовы. Алга, Иглинский район! — поделилась своими эмоциями Гюзель Насырова.

Напомним, 17 марта прошлый глава Иглинского района Николай Самойленко сложил свои полномочия. Чиновник рассказал UFA1.RU, что такое решение он принял по состоянию здоровья. Временно исполнять его обязанности поручили Гюзель Насыровой. Тогда источник редакции в правительстве республики отметил, что именно она и останется на посту главы района.

— Гюзель четкая, как машина немецкая. Я даже переживаю, что ее не будет в «белом доме». Она прошла с мойщицы чернильниц до ключевого сотрудника управления делами, — откровенно высказался собеседник.

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