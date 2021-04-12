Умарпаша Ханалиев назначен полномочным представителем Башкирии при президенте РФ

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 12 апр 2021 | 10:26

В правительстве Башкирии произошел ряд кадровых назначений. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.







Так, указом главы региона от 12 апреля полномочным представителем РБ при президенте РФ, заместителем премьер-министра правительства РБ назначен Умарпаша Ханалиев.

«Человек боевой, человек очень крепкий, сильный. <...> Мы с Умарпаша Юсуповичем довольно много обсуждали, что бы мы хотели видеть в качестве работы нашего представительства. <...> Очень хотим, чтобы представительство было точкой входа в республику инвестиций и обширных знакомств», – сказал Радий Хабиров.

Справка:

Ханалиев Умарпаша Юсупович родился 3 октября 1951 года в селении Мирза-Аки Мирза-Акинского района Ошской области Киргизской ССР (ныне — село Мырза-Аке Узгенского района Ошской области Киргизии). Служил в центральном аппарате ФСБ России до увольнения в запас. Имеет звание генерал-майора и многочисленные награды и звания.





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Фото: из открытых источников