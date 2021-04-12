Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Умарпаша Ханалиев назначен полномочным представителем Башкирии при президенте РФ

Умарпаша Ханалиев назначен полномочным представителем Башкирии при президенте РФ

Умарпаша Ханалиев назначен полномочным представителем Башкирии при президенте РФ

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 12 апр 2021 | 10:26

В правительстве Башкирии произошел ряд кадровых назначений. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Так, указом главы региона от 12 апреля полномочным представителем РБ при президенте РФ, заместителем премьер-министра правительства РБ назначен Умарпаша Ханалиев.

«Человек боевой, человек очень крепкий, сильный. <...> Мы с Умарпаша Юсуповичем довольно много обсуждали, что бы мы хотели видеть в качестве работы нашего представительства. <...> Очень хотим, чтобы представительство было точкой входа в республику инвестиций и обширных знакомств», – сказал Радий Хабиров.

Справка:
Ханалиев Умарпаша Юсупович родился 3 октября 1951 года в селении Мирза-Аки Мирза-Акинского района Ошской области Киргизской ССР (ныне — село Мырза-Аке Узгенского района Ошской области Киргизии). Служил в центральном аппарате ФСБ России до увольнения в запас. Имеет звание генерал-майора и многочисленные награды и звания.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: