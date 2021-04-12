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Андрей Агапов назначен врио председателя госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Башкирии

Андрей Агапов назначен врио председателя госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Башкирии

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 12 апр 2021 | 10:30

Сегодня, 12 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о новом кадровом назначении. Исполняющим обязанности председателя госкомитета республики по жилищному и строительному надзору стал Андрей Агапов, соответствующий указ был подписан 9 апреля.

Ранее Андрей Агапов руководил Росимуществом в Башкирии. По словам руководителя региона, госкомитет по жилстройнадзору нуждается в более эффективной работе.

«У нас было определенное видение необходимости более эффективной работы по жилстройнадзору, поэтому очень надеемся, что вы туда вдохнете энергию и более эффективную работу», - сказал глава.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Олег Яровиков / ИА "Башинформ"

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