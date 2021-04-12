Стало известно, пройдут ли в Башкирии Сабантуи-2021

| 12 апр 2021 | 10:48

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании обратился к правительству с поручением подготовиться к предстоящим сабантуям. По словам руководителя региона, формат их проведения будет зависеть от эпидемиологической обстановки.







«Нам надо подумать о Сабантуе, время подходит уже. Мы в прошлом году Сабантуй не проводили, в этот год посмотрим, как ситуация будет складываться. Я всегда осторожен в оценках, битый потому что уже. Уверенно говорить не буду, что мы все пройдем хорошо. Да, безусловно, по коронавирусной инфекции мы находимся, наверное, на выходе из нее. Наверное, подчеркиваю. Если все будет идти хорошо, мы пойдем на проведение сабантуев, но к ним надо подготовиться», – обратился к чиновникам Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что необходимо продолжить традицию трезвых сабантуев. Также Хабиров обратился к новому главе регионального Роспотребнадзора Анне Казак с поручением разработать требования по санитарным мерам, если сабантуи будут проведены. Руководитель региона отметил, что это будет первой задачей Казак на новой должности.





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