В Башкирии перенесли день поминовения и почитания

| 12 апр 2021 | 10:52

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о переносе дня поминовения и почитания на 3 мая.



В прошлом году, напомнил Хабиров, было решено проводить день поминовения 2 мая. Однако в этом году на этот день выпадает празднование православной Пасхи, в связи с чем мероприятие перенесли на 3 мая.







- Независимо от религиозной принадлежности, чтобы каждый смог прийти на кладбище, посидеть, подумать, - отметил Хабиров.



Глава Башкирии поручил муниципалитетам подготовиться к дню поминовения — почистить кладбища, покрасить изгороди, организовать транспорт и скорую помощь. Он также предложил привлечь духовных лидеров — муллу и батюшку.





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