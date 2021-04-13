Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов покинул свой пост

Ишимбайский район | 13 апр 2021 | 19:27

Глава Ишимбайского района Башкирии Азамат Абдрахманов покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Об этом стало известно сегодня, 13 апреля.



Как следует из документов, опубликованных администрацией района, сейчас проводится конкурс на замещение вакантной должности.



— Прием документов для участия в конкурсе от кандидатов на должность главы администрации района осуществляется 14, 15, 16, 19 и 20 апреля, — сказано в тексте решения.

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Сам Абдрахманов не стал отвечать на вопрос о том, будет ли предлагать свою кандидатуру на пост мэра повторно.