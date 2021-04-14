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Глава Башкирии объяснил, почему отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Глава Башкирии объяснил, почему отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Уфа | 14 апр 2021 | 19:18

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, почему с завтрашнего дня, 15 апреля, отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом сообщила его пресс-служба. По словам Хабирова, смягчение условий связано «со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса».

— Более 100 000 жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями уже сделали себе прививку первым компонентом. В целом первым компонентом в Башкортостане уже привиты 188 735 жителей республики, вторым компонентом — 113 409 человек. Дефицита вакцины у нас нет: в последние дни пришло 3240 доз «ЭпиВакКороны» и 39 900 — «ГамКовидВак». Всего к нам поступило 263 732 дозы вакцины, — сообщил он.

Хабиров напомнил, что в республике тем не менее сохраняется обязательный масочный режим.

Он также сообщил, что все желающие вакцинироваться пенсионеры, которым сложно передвигаться, могут обратиться по бесплатному номеру +7 800 201-89-03. Волонтеры доставят пожилых людей до ближайшего пункта вакцинации.

Решение об отмене режима самоизоляции прокомментировал и глава регионального Минздрава Максим Забелин. Его слова привела пресс-служба руководителя республики.

— Уверяю вас, что это продуманное решение, мы ежедневно монитором обстановку и показатели, находимся на постоянной связи с Роспотребнадзором. В республике идет активная вакцинация лиц старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями, на 14 апреля более 100 тысяч таких жителей прошли вакцинацию первым компонентом. А также уже на следующей неделе стартует акция «Здоровая республика — здоровый регион». Уфимские специалисты проведут выездную диспансеризацию в отдаленных сельских районах, где приоритетной задачей также будет вакцинация как маломобильных граждан, не имеющих возможности выехать в районную больницу, так и лиц с хроническими заболеваниями и старшего поколения, — отметил Забелин.
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Источник: ufa1.ru

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