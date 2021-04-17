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Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов баллотируется в Госдуму от «Единой России»

Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов баллотируется в Госдуму от «Единой России»

| 17 апр 2021 | 18:43

Глава управления ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», чтобы баллотироваться в Госдуму.

- Участие в предварительном голосовании поможет мне понять уровень доверия жителей. Я хорошо знаю республику – проехал не одну тысячу километров по дорогам Башкортостана. Если население мне доверит и проголосует, то я намерен продолжить борьбу за место в Госдуме, — комментирует решение Гильмутдинова агентство «Башинформ».

Динар Загитович родом из Мишкинсого района Башкирии. С марта 2005 года по настоящее время руководит управлением ГИБДД МВД по Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гульмутдинов стал победителем премии «Народное признание».

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Источник: www.sobkor02.ru

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