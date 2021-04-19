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Замминистра экологии Башкирии рассказал о плюсах паводка

Замминистра экологии Башкирии рассказал о плюсах паводка

| 19 апр 2021 | 09:51

Паводки положительно влияют на экологию. Об этом 19 апреля на тематическом брифинге заявил замминистра природопользования и экологии Ильдар Гарифуллин.

По словам Гарифуллина, паводковые воды помогают чистить дно рек. Также, как уточнил чиновник,  паводок влияет и на биосферу, потому что когда разливается река там идут и нерестовые и другие процессы, которые нужны для природы.

Он отметил, что паводок это естественное явление и он «плавно вписывается в нашу экологию».

Ранее спасатели рассказали, когда в Башкирии закончится паводок

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Источник: ufa.aif.ru

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