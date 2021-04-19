Замминистра экологии Башкирии рассказал о плюсах паводка
| 19 апр 2021 | 09:51
Паводки положительно влияют на экологию. Об этом 19 апреля на тематическом брифинге заявил замминистра природопользования и экологии Ильдар Гарифуллин.
По словам Гарифуллина, паводковые воды помогают чистить дно рек. Также, как уточнил чиновник, паводок влияет и на биосферу, потому что когда разливается река там идут и нерестовые и другие процессы, которые нужны для природы.
Он отметил, что паводок это естественное явление и он «плавно вписывается в нашу экологию».