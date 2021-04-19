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Радий Хабиров взял под личный контроль вопрос вакцинации от коронавируса в Башкирии

Радий Хабиров взял под личный контроль вопрос вакцинации от коронавируса в Башкирии

| 19 апр 2021 | 10:53

Сегодня, 19 апреля, состоялось традиционное оперативное совещание под председательством главы республики. Первым с докладом выступил Азат Рахматуллин.

Замминистра здравоохранения рассказал о коронавирусной ситуации в регионе. По данным Минздрава РБ, за минувшую неделю заболели COVID-19 799 человек, 1480 граждан выписались из больниц. 1182 пациента остаются под наблюдением врачей. Однако, как отметил Азат Рахматуллин, число заболевших говорит о том, что расслабляться рано и необходимо более активно проводить вакцинацию.

— Мы с главами совещались и договорились – вопрос вакцинации я забираю под свой личный контроль. Прошу наладить работу, чтобы каждый день анализировали – где проваливаемся, где успешные практики, чтобы вакцина не простаивала, — сказал Радий Хабиров. — Мне было приятно, что Салават, Уфа и Учалы неплохо отработали. Надо посмотреть их практику, как они работают.

Ранее на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о ряде кадровых перестановок.

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Источник: proural.info

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