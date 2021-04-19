Депутаты Курултая будут решать, что делать с бродячими собаками в Башкирии

Уфа | 19 апр 2021 | 17:37

Председатель Курултая Константин Толкачёв поручил депутатам разобраться с халатным отношением к отлову бездомных животных. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе госсобрания. Поводом послужила трагедия в селе Сафарово Учалинского района, где в минувшую субботу, 17 апреля, стая собак загрызла ребенка.







— Необходимо разобраться в причинах случившегося, принять меры по предупреждению подобных случаев, — сказал Константин Толкачёв. — ЧП произошло в деревне, поэтому нужно, в частности, определить, были ли у собак хозяева или это бродячие животные, кто несет ответственность…



В связи с трагедией в Сафарово в Курултае организуют совещание, в ходе которого должны быть разработаны предложения по совершенствованию закона об ответственном обращении с животными.

— Если закон несовершенен или если механизмы его реализации дают сбой, то нужно делать выводы и безотлагательно принимать меры. Нет ничего дороже человеческой жизни. Необходимо вновь вернуться к вопросам обязательной идентификации домашних кошек и собак. Такой закон помог бы регулировать численность бездомных животных, потому что их ряды постоянно пополняют домашние питомцы. Чипирование позволит быстро установить хозяина, что повысит ответственность владельцев за собак и кошек, — считает Константин Толкачёв.

Напомним, в Учалинском районе Башкирии, в селе Сафарово, стая безнадзорных собак 17 апреля насмерть загрызла четырехлетнего мальчика, когда тот катался на велосипеде неподалеку от дома. В этот же день республиканская прокуратура начала проверку по факту халатности местных чиновников, которые должны были заниматься отловом бездомных животных.



18 апреля в местной администрации сообщили, что еще 5 апреля был выбран подрядчик для отлова бездомных животных на территории Учалинского района, который сейчас якобы и занимается решением проблемы. Однако, по словам властей, не всегда собак удается застать на месте, и в таких случаях подрядчик должен регулярно патрулировать территорию для исполнения заявки местных жителей.









В конце января депутаты Курултая говорили о том, что отлов и содержание безнадзорных животных налагают на бюджет дополнительную нагрузку: бродячих животных необходимо стерилизовать и возвращать на прежнее место обитания, смертельно больных — подвергать эвтаназии, агрессивных особей — пожизненно содержать в специальных приютах.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram