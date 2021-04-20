Глава Башкирии внезапно усилил режим обязательной самоизоляции

Коронавирус в Башкирии | 20 апр 2021 | 14:57

В Республике Башкортостан снова вводится обязательная самоизоляция. Но теперь речь идет не о гражданах старше 65 лет, а о тех, кто прибыл в республику из иностранного государства любым видом транспорта.







Этим гражданам следует соблюдать обязательную самоизоляцию до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19. Стоит сказать, что правило распространяется и на тех, кто прибыл в Башкирию транзитом через другие субъекты РФ. Изменения в указ о режиме повышенной готовности Радий Хабиров внес сегодня, 20 апреля.

Добавим, что новые правила не распространяются на тех, кто управлял транспортом, прибывшим в регион. То есть члены экипажа самолета, капитаны кораблей и судов и даже водители автомобилей международного сообщения не обязаны соблюдать режим обязательной самоизоляции.





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