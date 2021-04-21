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Владимир Путин объявил о новых выплатах для россиян

Владимир Путин объявил о новых выплатах для россиян

| 21 апр 2021 | 14:48

Сегодня, 21 апреля, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для отдельных категорий детей и родителей.

Так, с 1 июля в стране начнут материально поддерживать детей, у которых в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или же отец и мать официально разведены. В среднем по стране выплата на ребенка от 8 до 16 лет составит 5 тысяч 650 рублей в месяц.


Женщины с низким заработком, которые ждут ребенка, также с 1 июля могут рассчитывать на ежемесячную поддержку после шестого месяца беременности в размере 6 тысяч 350 рублей в среднем по России.

Кроме того, теперь размер выплат за больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно не будет зависеть от стажа женщины – он составит 100% от заработка трудящейся.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии планируют рассчитывать по-новому прожиточный минимум.

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Фото: РИА Новости

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