Владимир Путин объявил о новых выплатах для россиян

| 21 апр 2021 | 14:48

Сегодня, 21 апреля, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для отдельных категорий детей и родителей.







Так, с 1 июля в стране начнут материально поддерживать детей, у которых в свидетельстве о рождении указан только один родитель, или же отец и мать официально разведены. В среднем по стране выплата на ребенка от 8 до 16 лет составит 5 тысяч 650 рублей в месяц.

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Фото: РИА Новости