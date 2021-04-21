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Путин поручил выплатить педагогам колледжей и техникумов надбавки

Путин поручил выплатить педагогам колледжей и техникумов надбавки

| 21 апр 2021 | 14:53

В России педагоги получат новые выплаты. Об этом объявил президент страны Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.

«С прошлого года уже классные руководители получают надбавку к зарплате – очень нужное и, уверен, справедливое решение. Помню, как в прошлом году мы на этот счет вели дискуссию. Однако ко мне обращаются педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно исправить эту несправедливость: установить такую же доплату, 5 тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», – сказал Путин.

Также глава государства ранее заявил о новых выплатах для граждан страны.

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Фото: из архива newsbash.ru

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