В России объявили 11 дней выходных

| 23 апр 2021 | 15:48

В России с 1 по 11 мая будут выходными. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.



С таким предложением ранее выступил Роспотербнадзор. Ведомство попросило главу государство сделать четыре дня меду праздниками нерабочими, дабы предотвратить распространение коронавируса.



Президент согласился и заявил, что сегодня, 24 апреля, указ будет подписан.



Жители Башкирии отдохнуть, таким образом, с 1 по 11 мая, а также 13 числа. В этот день республика будет праздновать Ураза-байрам.



Ранее Путин объявил о выплате школьникам по 10 тысяч рублей.



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