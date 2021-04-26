В Башкирии может появиться должность парк-менеджера

| 26 апр 2021 | 11:25

На оперативном совещании в правительстве с докладом выступила Ольга Сарапулова, советник главы РБ по развитию общественных пространств и городской среды. Она заявила, что для управления общественными пространствами необходимо ввести должность парк-менеджера. Он будет вплотную заниматься локациями, их продвижением, наполнением, проведением мероприятий, привлечением спонсоров. Премьер-министр Андрей Назаров, в свою очередь, предложил ввести в каждом городе по парк-менеджеру по аналогии с бизнес-шерифами.







— А если нам его ввести не на территорию, а на город? В любом случае задача – развитие территорий. Этот человек жил бы делом, понимал, как наполнять пространства. Такой компетентный человек, ответственный за все направление. Но там, где есть пространства, а не две скамейки охранять. Если пространств нет, надо их создать. Как бизнес-шериф, — сказал Андрей Назаров. — Давайте начнем эту работу. С Радием Фаритовичем посоветуемся.





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