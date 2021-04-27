Гуллярию Ялчикаеву назначили замглавы администрации Уфы по социальным вопросам

Уфа | 27 апр 2021 | 09:29

Заместителем главы администрации Уфы по социальным вопросам стала Гуллярия Ялчикаева. Об этом сегодня, 27 апреля, во время оперативного совещания в мэрии сообщил мэр города Сергей Греков. Она пришла на смену Алине Сулеймановой, которая покинула пост 15 апреля.







— Гуллярия Рафкатовна у нас много лет проработала в системе республиканского образования, имеет большой опыт. Я уверен, что она будет успешно его применять на муниципальной службе. Вам также предстоит курировать вопросы опеки и попечительства, образования и культуры. У нас с вами большие планы по реконструкции школ, развитию городских парков и скверов. Задачи и интересные, и их очень много, — сказал глава уфимской администрации.



Ранее Гуллярия Ялчикаева занимала должность заместителя министра образования Башкирии, а с 2019 года возглавляла управление главы республики по общественно-политическому развитию.





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Фото: Гуллярия Ялчикаева / my.mail.ru