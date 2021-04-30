Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 30 апр 2021 | 21:59

Сегодня, 30 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности из-за коронавируса, передает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».



Согласно новым поправкам, с 1 по 7 мая всем рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей – скверов, парков и площадей. Предпринимателям также нужно обязательно проводить дезинфекцию транспорта, объектов торговли и прочее.







Что касается органов власти, то им поручено усилить проверки соблюдение масочного режима и социальной дистанции.



Ранее сообщалось о том, что студенты Башкирии сообщили о нарушении указа президента России о майских праздниках.





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