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Главой Аскинского района стал Денис Юсупов

Главой Аскинского района стал Денис Юсупов

Аскинский район | 02 май 2021 | 13:26

В прошедшую пятницу депутаты местного совета утвердили кандидатуру на должность главы Аскинского района Республики Башкортостан. Им стал Денис Юсупов. 

Сообщается, что до этого он трудился в администрации Аскинского района замруководителя по соцвопросам, а затем и.о. главы администрации муниципалитета. 

Экс-руководителя района не стало 27 марта текущего года. Ришат Дихин умер от коронавирусной инфекции. Администрацией района он руководил с марта 2019 года. 

Ранее сообщалось о том, что Андрей Агапов назначен врио председателя госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Башкирии. 

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Источник: mkset.ru

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