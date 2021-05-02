Главой Аскинского района стал Денис Юсупов
Аскинский район | 02 май 2021 | 13:26
В прошедшую пятницу депутаты местного совета утвердили кандидатуру на должность главы Аскинского района Республики Башкортостан. Им стал Денис Юсупов.
Сообщается, что до этого он трудился в администрации Аскинского района замруководителя по соцвопросам, а затем и.о. главы администрации муниципалитета.
Экс-руководителя района не стало 27 марта текущего года. Ришат Дихин умер от коронавирусной инфекции. Администрацией района он руководил с марта 2019 года.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Агапов назначен врио председателя госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Башкирии.
Источник:
mkset.ru
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