Азамат Абдрахманов назначен главой Ишимбайского района

руководство городов и районов | 06 май 2021 | 17:01

На 10-ом заседании Совета Ишимбайского района Башкирии 5-ого созыва депутаты рассмотрели вопрос о назначение главы администрации Ишимбайского района по контракту. Депутаты единогласно избрали главой администрации района Азамата Абдрахманова.



Район Азамат Абдрахманов возглавил в феврале 2019 года. С 2011 по 2019 год он трудился в должности ﻿заместителя руководителя секретариата Государственного собрания Республики Башкортостан по правовым вопросам. Он является кандидатом юридических наук.



До 2019 года Ишимбайский район возглавлял Марат Гайсин.







Справочно:

Азамат Фаритович Абдрахманов родился 26 июня 1979 года в деревне Кулгунино Ишимбайского района. Имеет высшее образование. В 2002 году закончил юридический факультет БГУ. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году директором республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи.



В 2004-2006 годах работал ведущим специалистом в Госкомитете Республики Башкортостан по молодежной политике, был ассистентом кафедры теории и истории государства и права БашГУ.

С 2006 по 2011 годы работал главным специалистом, заместителем заведующего отделом государственной, муниципальной службы и кадров, советником отдела, начальником управления государственной гражданской службы и кадровой политики администрации президента Республики Башкортостан.









Ранее сообщалось о том, что Гюзель Насырова назначена главой администрации Иглинского района. Депутаты муниципального района единогласно проголосовали за ее кандидатуру. 17 марта прошлый глава Иглинского района Николай Самойленко сложил свои полномочия. Чиновник рассказал, что такое решение он принял по состоянию здоровья.





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