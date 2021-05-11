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Глава Башкирии высказался о проведении Сабантуев в республике

Глава Башкирии высказался о проведении Сабантуев в республике

Уфа Хабиров | 11 май 2021 | 09:49

Сегодня, 11 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров высказался о проведении в республике Сабантуев.

По его словам, решение о проведении праздников в каждом отдельно взятом районе должны местные власти с оглядкой на эпидемиологическую ситуацию. «Отправной точкой» он назвал 24 мая – именно после этой даты будут принимать решения проводить или не проводить Сабантуй.

- Я полагаю, что эти две недели после праздников мы либо пожнем бурю, как говорится, либо у нас все-таки спокойно все это пройдет (рост заболеваемости коронавирусом – Ред.) и тогда мы примем решение. Я предлагаю к 24-му совместно с Роспотребнадзором оценить ситуацию и перспективы и представить мне уже либо указ с графиком проведения сабантуев, либо вы мне обоснованно объясняете, что у нас эпидемиологическая ситуация не позволяет провести Сабантуй, - подчеркнул Радий Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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