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Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Уфа Хабиров | 13 май 2021 | 10:53

Сегодня, 13 мая, важный день для людей, исповедующих ислам. Мусульмане отмечают окончание окончание священного месяца Рамадан и 30-дневного поста. С праздником Ураза-байрам жителей Башкирии поздравил глава региона Радий Хабиров.

Он напомнил, что в этот день важно помнить о самых главных ценностях человечества – миролюбии, гуманизме и сострадании ближнему. Поэтому праздник отмечают не только молитвенным обращением к Всевышнему, но и добрыми поступками, заботой о старшем поколении и нуждающихся. Также руководитель республики напомним, что мусульманская умма Башкортостана вносит большой вклад в укрепление межнациональных отношений, семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения.

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«Более года население планеты борется с новым коронавирусом. Благодаря ответственному подходу жителей к соблюдению профилактических мер и вакцинации вирус начал отступать. Верующие вновь посещают храмы, обращаются к Всевышнему с коллективной молитвой. Уверен, что наше единение поможет нам победить эпидемию. Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах, придаст новой энергии для созидательного труда», — сказал Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru

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