Глава Башкирии подписал указ о новых правилах посещения детсадов и школ
Уфа Хабиров Радий Фаритович | 13 май 2021 | 18:02
Сегодня, 13 мая, стало известно о новых правилах посещения детских садов и школ в Башкирии. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Согласно документу, детским садам, школам, колледжам и организациям дополнительного образования можно организовать выезды по республике и за ее пределы для отдыха и оздоровления. В школах и детских садах введен строгий пропускной режим.
Родители имеют право посещать утренники, последние звонки и выпускные при условии наличия у них паспорта и одного из следующих документов:
– сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19,
– справки медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины;
– медицинской справки о наличии титров антител к COVID-19 выше двух единиц, выданной в течение одного месяца до утренника;
– справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19.