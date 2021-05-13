Глава Башкирии подписал указ о новых правилах посещения детсадов и школ

Уфа Хабиров Радий Фаритович | 13 май 2021 | 18:02

Сегодня, 13 мая, стало известно о новых правилах посещения детских садов и школ в Башкирии. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.







Согласно документу, детским садам, школам, колледжам и организациям дополнительного образования можно организовать выезды по республике и за ее пределы для отдыха и оздоровления. В школах и детских садах введен строгий пропускной режим.



Родители имеют право посещать утренники, последние звонки и выпускные при условии наличия у них паспорта и одного из следующих документов:

– сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19,

– справки медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины;

– медицинской справки о наличии титров антител к COVID-19 выше двух единиц, выданной в течение одного месяца до утренника;

– справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

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При строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут работать детские палаточные лагеря стационарного типа. При этом отменяется рекомендация об использовании запасных входов в школы и детские сады.