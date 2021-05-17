Глава Башкортостана сообщил о последствиях коронавируса

17 май 2021 | 10:16

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о последствиях ковида. По его словам, пандемия новой коронавирусной инфекции негативно сказалась на внешней экономике региона. Но уже сейчас можно говорить об успешно идущих восстановительных процессах. Внешнеэкономические связи республики активно расширяются и укрепляются.







Так, руководитель республики отметил, что по итогам первого квартала текущего года экспорт из Башкирии составил 859,9 миллиона долларов. Прирост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16,4 процента.

— Мы увеличили и объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, — сообщил Глава РБ. — За первые три месяца текущего года он сложился на уровне 531 миллиона долларов, что на 71,6 процента выше уровня прошлого года. Отмечу, что в РФ рост ННЭ составил 19,7 процента, а в ПФО — 31 процент.

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— Это все благодаря тем мерам поддержки, которые мы разработали, — добавил Глава республики. — Сегодня у Госкомитета по внешнеэкономическим связям более 50 мер поддержки. Вот так, шаг за шагом мы все громче и громче заявляем о Республике Башкортостан, о наших традициях, о наших природных богатствах и возможностях.

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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях

Радий Хабиров отметил, что впервые за последнее время в первую десятку стран-контрагентов вошли Сингапур и Япония. В Сингапур налажен экспорт нефтепродуктов и фенолов, а в Японию — нефтепродуктов, каучука и алюминия.