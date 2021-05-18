Нелли Бердина назначена заместителем министра финансов Башкирии

18 май 2021 | 14:52

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров подписал распоряжение о назначении на должность заместителя министра финансов республики Нелли Бердиной.







Нелли Раисовна Бердина родилась в Уфе в 1969 году, окончила Московский технологический институт и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ.



Свою карьеру начинала в госкомитете БАССР по ценам, затем работала в госкомитете республики по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, и в комиссии по рынку ценных бумаг.

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С 2010 года трудилась в министерстве финансов Башкирии, пройдя путь от замначальника отдела госдолга и кредита до замминистра финансов. Награждена почетной грамотой минфина РБ и благодарностью министра финансов России.



