В России будут изымать со счетов чиновников коррупционные деньги

18 май 2021 | 21:40

У госслужащих России будут изымать денежные средства со счетов в банках, если сумма вклада превышает его доход за 3 года. Данные корректировки об ужесточении антикоррупционного законодательства приняла Государственная дума в первом чтении.



Как сказано в документе, изменения коснутся лиц, которые раз в год предоставляют сведения о доходах и имуществе.







«Законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ денежные средства, <…> если сумма их превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года, и если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения», — приводит ТАСС выдержку из законопроекта.



Нижний предел изымаемой суммы создатели поправок предлагают установить в размере 10 000 рублей. На данный момент законодательство позволяет обращать в доход федеральной казны лишь земельные участки, транспортные средства, недвижимость и ценные бумаги.





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