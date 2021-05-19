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Глава Башкирии определил точные правила для посещения выпускных и последних звонков в республике

Глава Башкирии определил точные правила для посещения выпускных и последних звонков в республике

19 май 2021 | 14:08

Сегодня, 19 мая, Радий Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности. Изменения касаются правил, при соблюдении которых жители Башкирии смогут посетить последний звонки и выпускные в школах и детских садах.

Так, родители обязательно должны предъявить паспорт и свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

В закрытый помещениях торжества можно будет посетить при наличии одного из документов: сертификата о вакцинации против ковида, справки о прохождении только первого этапа вакцинации, справки о наличии антител к коронавирусу, справки о наличии противопоказаний к вакцинации, отрицательного ПЦР-теста на ковид, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданной с 20 мая.

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При этом на улице праздники можно проводить при наличии масок и соблюдении социальной дистанции. Кроме того, в документе сказано, что по решению руководителя учреждения родителей могут допустить на утренники и последние звонки в закрытый помещениях даже при отсутствии справок. Однако соблюдение социальной дистанции, ношение масок, дезинфекция контактных поверхностей, термометрия и обеззараживание воздуха остаются обязательными требованиями.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии Хабиров Радий Фаритович
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