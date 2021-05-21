Дамира Галиуллина назначили заместителем министра экономразвития и инвестполитики Башкирии

21 май 2021 | 09:51

Дамир Галиуллин назначен заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Андрей Назаров.







Справка

Галиуллин Дамир Фаязович родился в 1985 году в городе Нефтекамске. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «финансы и кредит», а также прошел переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления по направлению «государственное и муниципальное управление».

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В 2004 — 2014 годах — предприниматель (по совместительству в разные периоды — менеджер, заместитель руководителя и руководитель в коммерческих организациях).В 2018 — 2020 годах — председатель МОО «Центр развития молодежных и социальных проектов и предпринимателей г. Нефтекамск».В 2019 — 2020 годах — приглашенный преподаватель Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета.В 2020 — 2021 годах — заместитель главы администрации по вопросам развития предпринимательства и ТОСЭР администрации Нефтекамска.





Фото: социальные сети