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Жители Нефтекамска не хотят отпускать главу города

Жители Нефтекамска не хотят отпускать главу города

22 май 2021 | 09:58

Ратмир Мавлиев недавно сообщил в соцсетях, что его контракт истек, поэтому он будет работать как исполняющий обязанности.

"Срок моего контракта с Советом истек. Теперь я в статусе исполняющего обязанности. Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Решение об участии буду принимать с учетом мнения жителей и руководства республики. Для меня эти два года прошли как один миг!" - написал мэр Нефтекамска в социальной сети Инстаграмм.

Многих жителей города такой вариант событий не устроил. Под постом появились комментарии, где горожане просили его не уходить должности.

«Город с вами действительно изменился. Это тот случай, когда главе НЕ безразлично, когда ему важен его город, важны его жители. Будет здОрово, если вы ещё побудете главой города!)», «За то что бы вы остались»,  «Другого Мэра нам не надо!!! Конечно нужно участвовать. Все жители нашего города, только за то, чтоб именно Вы были и остались нашим Мэром!!!», «За два года преобразить город до неузнаваемости!!! Все задаются вопросом: " А что, так можно было?!" Понимаю, что Вам дорога дальше, но все бы порадовались, если бы увидели Вас управляющим города на следующие годы», «Вы не раскидывались пустыми обещаниями, а на самом деле все делали. За эти 2 года город преобразился, стал красивее, лучше.», «Лучший!!!» - пишут жители Нефтекамска.


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Фото: Вконтакте | Ратмир Мавлиев

Теги: Нефтекамск
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