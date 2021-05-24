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Трагедия в семье руководителя администрации главы Башкирии

Трагедия в семье руководителя администрации главы Башкирии

24 май 2021 | 12:31

Сегодня, 24 мая, на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров сообщил о трагедии, которая произошла в семье у руководителя администрации Александра Сидякина.

По словам Радия Хабиров, у него умерла мама. Из-за этого в правительстве перенесли обсуждение вопроса вакцинации населения от коронавируса с главами муниципалитетов.

Напомним, по данным министра здравоохранения Максима Забелина, в Башкирии зарегистрировано 37 574 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заразились 89 человек.

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Источник: mkset.ru

Теги: Сидякин Александр Геннадьевич
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