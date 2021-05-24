В Башкирии стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия»

24 май 2021 | 14:03

Он будет проходить с 24 по 30 мая и позволит выбрать кандидатуры тех, кто станет представлять партию во время сентябрьских выборов в Госдуму.







В Башкирии на предварительное голосование выставлены кандидатуры 156 человек, почти половина из них – люди в возрасте от 36 до 50 лет. Но и молодежь проявила политическую активность – она составляет треть всех зарегистрированных кандидатов. При этом 43 процента участников предварительного голосования не являются членами данной партии.



В команду главы Башкирии Радия Хабирова на предварительное голосование выставила свою кандидатуру заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, которая второе десятилетие занимается правом, курирует вопросы уголовно-правовой политики.

По словам Панькиной, команда Башкирии – это в первую очередь команда профессионалов. В случае избрания ее депутатом Госдумы Ирина Александровна планирует бороться с негативным влиянием интернета на молодежь, подтянуть законодательную базу до уровня, который позволит резко повысить информационную безопасность и успешно противостоять мошенникам, действующим в виртуальном пространстве. Также большое внимание Панькина обещает уделять экологической безопасности.





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