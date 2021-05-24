Стало известно, какой пост занимает старший брат Радия Хабирова

24 май 2021 | 14:20

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова возглавляет отдел Росреестра республики по городу Салават. Об этом сообщает издание Уфа1.







Известно, что 29 апреля Ришат Хабиров был удостоен звания «Почетный работник». Награду ему вручил глава Росреестра Башкирии Петр Клец. Он подчеркнул, что Хабиров-старший работает в системе государственной регистрации прав более 22 лет (с 8 декабря 1998 года) и «долгие годы успешно руководит коллективом отдела, всегда добиваясь высоких результатов в работе».



В торжественной церемонии приняли участие сотрудники отдела Управления и филиала Кадастровой палаты Салавата, а также мэр города Игорь Миронов.

— Награждение прошло, как обычно это бывает. Каждый желающий сказал несколько слов. После чего состоялось вручение [награды], — рассказал Миронов.

В приемной салаватского отдела Росреестра нам сообщили, что на награждение брата Радий Хабиров не приезжал. И добавили: «Ришат Фаритович не заинтересован в написании материала».



У главы Башкирии есть еще один старший брат — Рамиль. О его деятельности и жизни пока ничего не известно. Информации о нём, как и о Ришате Фаритовиче, в открытом доступе нет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram