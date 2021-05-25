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Марат Гайфуллин назначен первым заместителем мэра Уфы

Марат Гайфуллин назначен первым заместителем мэра Уфы

25 май 2021 | 10:19

Сегодня, 25 мая, мэр Уфы Сергей Греков назначил первого заместителя главы администрации Уфы. Им стал Марат Гайфуллин. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы республики.

Сообщается, что Марат Гайфуллин будет отвечать за вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Будущий замглавы родился в столице республики в 1980 году. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Свою карьеру он начал с должности менеджера в ООО «МСА». Некоторое время работал генеральным директором управляющей компании «ТАУ НефтеХим». В декабре 2020 года занял должность советника главы администрации Уфы.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба администрации Уфы

Теги: Уфа
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