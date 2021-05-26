В Башкирии хотят ввести штрафы за неверные начисления коммунальных платежей
26 май 2021 | 14:05
Сегодня, 26 мая, в пресс-службе Государственного Собрания – Курултая Башкирии рассказали о инициативе регионального парламента, касающейся изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Два подготовленных законопроекта связаны с начислениями гражданам платежей за потребленные коммунальных услуг.
Депутаты Госсобрания предложили ввести административную ответственость за неправильный расчеты для ресурсоснабжающих организаций и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, если законопроект будет одобрен, увеличатся размеры штрафов для управляющих компаний и за несоблюдение требований по установке, замене и эксплуатации общедомовых приборов учета. Предприниматели без образования юридического лица будут обязаны выплатить вместо 20-30 тысяч рублей – 100-200 тысяч рублей, а юридические лица не 50-100 тысяч рублей, а 300-350 тысяч рублей. По словам председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, разработка законодательных инициатив стала ответом на многочисленные обращения граждан к депутатам и в Госкомжилнадзор РБ в связи с завышением платы за отопление.