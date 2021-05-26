Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии хотят ввести штрафы за неверные начисления коммунальных платежей

В Башкирии хотят ввести штрафы за неверные начисления коммунальных платежей

В Башкирии хотят ввести штрафы за неверные начисления коммунальных платежей

26 май 2021 | 14:05

Сегодня, 26 мая, в пресс-службе Государственного Собрания – Курултая Башкирии рассказали о инициативе регионального парламента, касающейся изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Два подготовленных законопроекта связаны с начислениями гражданам платежей за потребленные коммунальных услуг.

Депутаты Госсобрания предложили ввести административную ответственость за неправильный расчеты для ресурсоснабжающих организаций и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, если законопроект будет одобрен, увеличатся размеры штрафов для управляющих компаний и за несоблюдение требований по установке, замене и эксплуатации общедомовых приборов учета. Предприниматели без образования юридического лица будут обязаны выплатить вместо 20-30 тысяч рублей – 100-200 тысяч рублей, а юридические лица не 50-100 тысяч рублей, а 300-350 тысяч рублей. По словам председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, разработка законодательных инициатив стала ответом на многочисленные обращения граждан к депутатам и в Госкомжилнадзор РБ в связи с завышением платы за отопление.


«Были проведены проверки, по результатам которых было выдано 139 предписаний, а гражданам был сделан перерасчет и возвращено 53,5 млн рублей. Введение ответственности за неправильные начисления будет хорошей превентивной мерой», — сказал спикер.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: