В Башкирии хотят ввести штрафы за неверные начисления коммунальных платежей

26 май 2021 | 14:05

Сегодня, 26 мая, в пресс-службе Государственного Собрания – Курултая Башкирии рассказали о инициативе регионального парламента, касающейся изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Два подготовленных законопроекта связаны с начислениями гражданам платежей за потребленные коммунальных услуг.







Депутаты Госсобрания предложили ввести административную ответственость за неправильный расчеты для ресурсоснабжающих организаций и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, если законопроект будет одобрен, увеличатся размеры штрафов для управляющих компаний и за несоблюдение требований по установке, замене и эксплуатации общедомовых приборов учета. Предприниматели без образования юридического лица будут обязаны выплатить вместо 20-30 тысяч рублей – 100-200 тысяч рублей, а юридические лица не 50-100 тысяч рублей, а 300-350 тысяч рублей. По словам председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, разработка законодательных инициатив стала ответом на многочисленные обращения граждан к депутатам и в Госкомжилнадзор РБ в связи с завышением платы за отопление.





«Были проведены проверки, по результатам которых было выдано 139 предписаний, а гражданам был сделан перерасчет и возвращено 53,5 млн рублей. Введение ответственности за неправильные начисления будет хорошей превентивной мерой», — сказал спикер.

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