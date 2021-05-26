Стало известно, сколько заработал за прошедший год мэр Уфы Сергей Греков

26 май 2021 | 21:24

Сегодня, 26 мая, на сайте администрации Уфы опубликована декларация доходов чиновников. В отчетах также можно найти и заработок сити-менеджера Сергея Грекова. Согласно предоставленным данным, в 2020 году он заработал 57,8 млн рублей.







В сведениях также указано, что глава столичной администрации владеет квартирой площадью 74,8 квадратных метра, в пользовании у него также есть квартира площадью 175,22 квадратных метра, а также дом, площадь которого составляет 388 квадратных метров.



Супруга Грекова заработала 1,8 млн рублей. Ей принадлежит также автомобиль «Лексус RX350L». У четверых несовершеннолетних детей четы, которые указаны в декларации, никакого имущества нет.

Общий доход 36 депутатов Уфы за 2019 год составил 832,1 млн рублей. Глава Башкирии Радий Хабиров заработал за год 6 миллионов 228 тысяч 811,10 рублей.





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Фото: Инстаграм Сергея Грекова