В Башкирии разрешили проведение сабантуев в 2021 году

27 май 2021 | 10:25

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в республике в этом году официально будут работать пляжи. Также руководитель региона принял решение разрешить проведение сабантуев в 2021 году.



Сообщается, что согласно указу на пляжах можно будет отдыхать без маски, а вот в местах проведения сабантуя она будет обязательна.



Ранее глава заявлял, что вопрос о проведении сабантуя планировали рассматривать совместно с Роспотребнадзором. В случае проведения праздников, отмечал Хабиров, разработают меры, благодаря которым инфекция будет распространяться минимально.



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