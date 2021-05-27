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В Башкирии разрешили проведение сабантуев в 2021 году

В Башкирии разрешили проведение сабантуев в 2021 году

27 май 2021 | 10:25

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому в республике в этом году официально будут работать пляжи. Также руководитель региона принял решение разрешить проведение сабантуев в 2021 году.

Сообщается, что согласно указу на пляжах можно будет отдыхать без маски, а вот в местах проведения сабантуя она будет обязательна. 

Ранее глава заявлял, что вопрос о проведении сабантуя планировали рассматривать совместно с Роспотребнадзором. В случае проведения праздников, отмечал Хабиров,  разработают меры, благодаря которым инфекция будет распространяться минимально.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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