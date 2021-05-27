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В России планируют ввести новый штраф

В России планируют ввести новый штраф

27 май 2021 | 19:04

За незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг будет введен штраф. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно. Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф», — пояснил премьер-министр на заседании правительства РФ. Он отметил, что сбор данных при покупке авиа- и железнодорожных билетов обоснован.


Недавно Госдума в десять раз увеличила штраф за разглашение персональных данных россиян. Для граждан он будет составлять 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — 50 тысяч рублей, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что водителям запретили ездить по неасфальтированным дорогам в водоохранной зоне. Новые штрафы за поездку по берегу реки или озера начнут действовать уже этим летом.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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