В Башкирии предложили объединить Агидель и Краснокамский район

29 май 2021 | 11:05

Депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин предложил объединить город республиканского значения Агидель и Краснокамский район. По его мнению, это улучшит инвестиционный климат.



Для принятия решения необходимо узнать мнение местных жителей и провести референдум или вынести инициативу на рассмотрение регионального парламента, отметил Галин, представляющий Юбилейный избирательный округ, в границы которого входят часть Нефтекамска и самого Краснокамского района. Этот район окружает город Агидель, который является самостоятельной административно-территориальной единицей, пишет «Эхо Москвы в Уфе».







Депутат подчеркнул, что после объединения города и района на 30% сократится чиновничий аппарат, что сэкономит бюджет. Кроме того, по его словам, увеличится население, улучшится инвестиционный климат, появятся новые рабочие места.

— Также контролировать одну единицу легче, чем много единиц, — объяснил он.

Депутат добавил, что Агидель является дотационным городом, то есть его бюджета не хватает для финансирования социальных и инфраструктурных расходов. Однако ситуацию можно исправить благодаря объединению, заявил Галин. Он предложил сделать город транзитным с помощью строительства моста, через который можно проложить дорогу федерального значения.

Напомним, в центре Агидели весь год простоит новогодняя пиксельная елка. Мэр города объяснил свое решение оставить на площади елку тем, что в бюджете нет денег на демонтаж конструкции. Стоимость работ составила бы 800 тысяч рублей. Позже Варламов подробно изложил историю этой елки и напомнил, что пиксельная елка Агидели – одна из тех, которые были закуплены в декабре 2019 года для восьми городов Башкирии за 115 рублей, на 80% дороже ценника. Мэр Агидели ответил на заявления блогера, отметив, что Варламов совершенно не знаком с бюджетом, положением и возможностями города, поэтому ему не стоит делать таких заявлений.





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