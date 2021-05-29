В Башкирии чиновники администрации главы отчитались о своих доходах и имуществе за 2020 год

29 май 2021 | 18:05

В администрации главы Башкирии отчитались о своих доходах и имуществе за прошлый год. Декларация появилась на официальном сайте главы республики вчера, 27 мая.



Судя по документу, самым богатым сотрудником ведомства в 2020 году стал Александр Драный — заведующий отделом по координации антитеррористической деятельности и профилактики чрезвычайных ситуаций.







За прошлый год чиновник заработал 7 999 312,63 рубля. В собственности у него находятся земельный участок площадью 600 квадратных метров, дом 93,6 квадратного метра и автомобиль Mazda 6 2010 года.



Второе место занял заведующий референтурой главы Башкирии Радик Габдулхаков. Его доход за 2020 год оценивается в 6 609 428,46 рубля. Он имеет квартиру, жилой дом, два земельных участка, автомобиль KIA Sportage 2011 года, а также в пользовании у него находится гараж.

Далее идет заведующий отделом мониторинга, чей доход составил в прошлом году 6 508 048,73 рубля. На него зарегистрированы земельный участок площадью 1009 квадратов, жилой дом 111,9 квадратного метра и автомобиль Nissan X-Trail. В пользовании у чиновника имеются две квартиры.



Заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев задекларировал доход в 5 455 420,76 рубля. В собственности у чиновника четыре земельных участка, жилой дом, квартира и объект незавершенного строительства, прицеп 716103 2020 года, а также в пользовании земля 1424 квадратных метра.



Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заработал в прошлом году 4 982 756,02 рубля. Имеет два машино-места и нежилое помещение. В пользовании у чиновника находится жилой дом площадью 469,4 квадрата.



Заместитель главы администрации Искандер Ахметвалеев указал в официальном документе о доходах и имуществе заработок в сумме 4 507 671,96 рубля. В собственности у него находятся личная квартира площадью 40,9 квадратного метра, а также совместная квартира с женой площадью 90,7 квадрата. Также у него есть машина Mitsubishi Outlander 2016 года.









Другой замруководителя администрации Ринат Баширов задекларировал свой доход в 4 044 725,43 рубля. В собственности у чиновника отражена квартира площадью 52,5 квадрата. В пользовании у него имеется квартира 165 квадратных метров и земельный участок 670 квадратных метров.





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Фото: из архива newsbash.ru