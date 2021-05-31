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В Башкирии стали известны лидеры предварительного голосования "Единой России"

В Башкирии стали известны лидеры предварительного голосования "Единой России"

31 май 2021 | 12:27

В Башкирии определились лидеры предварительного голосования Единой России. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве республики.

«В выходные очень интересное событие состоялось. Был праймериз Единой России. Я всегда старался обходить какие-то политические моменты на видеоконференцсвязи, но там объем большой людей проголосовал», – отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

О итогах голосования рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии Рустем Ахмадинуров.


«Вчера, 30 мая, прошло финальное предварительное голосование, оно проходило по выборам в Госдуму, уфимский горсовет, и довыборы по двум округам в Госсобрание РБ. Только Единая Россия вообще проводит такое предварительное голосование. <...> В республике приняло участие 526 тысяч человек, явка была 17,5 процентов. В электронном зарегистрировались 166 тысяч человек, это 5 процентов. Я думаю, в 2026 году мы будем голосовать только электронно, это наше будущее. Лидерам по выборам в Госдуму стали Александр Сидякин и Римма Утяшева, которые позиционируют себя как команда Хабирова, лидерами в горсовет – Сергей Греков, Ирина Сухарева и Айрат Шаммазов», – сообщил Ахмадинуров.
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Источник: gorobzor.ru

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