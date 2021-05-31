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В Конституцию Башкирии внесут поправки

В Конституцию Башкирии внесут поправки

31 май 2021 | 12:35

Глава Башкирии Радий Хабиров внес законопроект об изменении конституции Башкирии в связи с принятием поправок к конституции Российской Федерации.

По словам председателя парламента Константина Толкачева, всего внесено более 170 предложений, 144 из которых касаются изменений в конституцию Башкирии, а 32 – в республиканские законы. Спикер Курултая отметил, что изменения направлены на укрепление института брака, сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, создание условий для развития детей и молодежи, формирование ответственного отношения к здоровью и так далее.

«Данным законопроектом дети, семейное воспитание провозглашаются приоритетом региональной государственной политики.  Закрепляется право каждого на вознаграждение за труд в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Вводятся положения об адресности социальной поддержки, индексации социальных пособий и других выплат», – прокомментировал Толкачев.

Кроме того, по его словам, планируется создать единый реестр национального наследия республики, куда будут включены объекты духовного, культурного, исторического и природного наследия. К примеру, в их число планируют внести заповедник «Шульган-Таш», природный парк «Иремель», башкирские шиханы.

Законопроект также содержит поправки об упразднении Конституционного суда Башкирии, вместе с тем предусматривается создание Государственным Собранием Конституционного Совета Республики Башкортостан.

Уточняются также и требования к кандидатам на должность главы Башкирии. Согласно поправкам, руководителем региона может быть любой гражданин России, достигший 30-летнего возраста, постоянно проживающий на территории страны и не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, дающего право на постоянное проживание за пределами нашей страны. Главе республики также запрещено открыть счета и хранить деньги и ценности в иностранных банках.



Часть поправок также касается органов самоуправления, согласно документу, они входят в единую систему публичной власти РФ. Изменения планируют внести также в отдельные республиканские законы, чтобы привести их в соответствие с обновленной Конституцией.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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