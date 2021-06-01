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«Власть и политика мне не подходят»: Ростислав Мурзагулов официально покинул пост председателя Общественной палаты Башкирии

«Власть и политика мне не подходят»: Ростислав Мурзагулов официально покинул пост председателя Общественной палаты Башкирии

01 июн 2021 | 10:31

Председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов покинул свой пост. Об этом он сам сообщил в социальных сетях.

«Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Радий Фаритович еще слишком долго терпел», – написал Мурзагулов.

По словам экс-председателя общественной палаты, сейчас он находится в поисках новой работы. Также Мурзагулов добавил, что не видит своего призвания в руководящих должностях.


«В аппарат палаты поступила просьба Ростислава Мурзагулова собрать заседание палаты. Члены общественной палаты проведут заседание по поводу его заявления о его отставке с поста председателя, дата которого определяется. Регламентом эта процедура не определена, традиций пока не сложилось. Сейчас вопрос прорабатывается с учетом интересов гражданского общества. Вопрос о членстве Ростислава Мурзагулова в палате не поднимался, вопрос с преемничеством также пока не обсуждался», – сообщили ГорОбзор.ру в пресс-службе общественной палаты РБ.
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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
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