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Динар Гильмутдинов рассказал о своей отставке с поста руководителя Госавтоинспекции Башкирии

Динар Гильмутдинов рассказал о своей отставке с поста руководителя Госавтоинспекции Башкирии

01 июн 2021 | 14:45

1 июня Динар Гильмутдинов в эфире «Эхо Москвы» прокомментировал свое решение пойти в Госдуму. Напомним, что главный гаишник Башкирии по результатам предварительного голосования лидирует по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу.

- Сами знаете, у каждого начала есть свое логическое завершение: я уже более 30 лет отработал в органах МВД, весь предельный возраст отработал, теперь можно и попробовать дальше. Если люди доверят, пойдем дальше. Пока про Думу еще рано, надо получить официальный ответ, - сказал Гильмутдинов.

Он отметил, что если люди поддержат его на праймериз, то будет принимать решение об отставке.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Уфа
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