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Радий Хабиров прокомментировал страшное ДТП в Мечетлинском районе

Радий Хабиров прокомментировал страшное ДТП в Мечетлинском районе

01 июн 2021 | 15:22

Глава Башкирии навестил пострадавших в страшном ДТП, произошедшем в Мечетлинском районе.

Напомним, на автодороге Новомуслимово-Емаши-Карлыханово 53-летний житель Белокатайского района на «Тойота Авенсис» влетел в повозку с людьми. К счастью, погибших в ДТП нет, однако все участники аварии получили травмы.

Радий Хабиров приехал в деревню навестить пострадавших, узнать об их самочувствии и настроении. Было принято решение поддержать участников аварии, а также восстановить в посёлке дорогу и старый клуб.

Радий Хабиров:

Я просто не мог не поехать в эту деревню. Просто поддержать людей и чем-то помочь. Договорились с ними, что всех пострадавших серьезно пролечим. За наш счёт обеспечим протезами. Злосчастный клуб, который развалился и уже 5 лет стоит закрытый, начнём строить в этом году. Дорогу в деревне поправим и сделаем в ней небольшой парк. В нашей республике мы своих не бросали и не бросаем...
Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности жуткого ДТП в Мечетлинском районе Башкирии.

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Источник: bash.news

Теги: Мечетлинский район Хабиров Радий Фаритович
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